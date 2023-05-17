Ломаченко не стал говорить "Украина", поставив "страну", ради которой будет драться, на 4-е место

Боксе Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) во время интервью в США не стал говорить, ради какой страны он собирается подраться. На медиадне, посвященному предстоящему поединку Ломы с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвина Хэйни (29-0, 15 КО), Вася ответил и на вопрос о том, что для него означает этот бой.

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Перечисляя главные символы своей жизни, Ломаченко поставил Украину на четвертое место, но так и не упомянув ее название.

"Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Это все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше разговоров. Просто дождемся вечера субботы, 20 мая. Я здоров и готов. Это все", – сказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ориентировочное время трансляции боя между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Хэйни – 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка.

Отметим, что Дэвин пообещал расправиться с украинцем и напомнил, что несколько лет назад наш соотечественник не принял бой с ним, заставив долго идти к своей цели.

В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Кроме того, на новой встрече в Лас-Вегасе Ломаченко и Хэйни устроили перепалку.

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