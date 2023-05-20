Будет наказан. Названы последствия скандала на взвешивании Ломаченко - Хэйни

Обладатель поясов WBC, IBF, WBA Super, и WBO в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) будет наказан за то, что толкнул Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), сообщает ESPN. Скандальный инцидент случился на официальной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед их поединком за титул абсолютного чемпиона.

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По информации американских СМИ, атлетическая комиссия штата Невада подаст жалобу в прокуратуру для проведения дисциплинарного слушания на следующем заседании.

Источники ESPN уточняют, что Хейни скорее всего, будет оштрафован. Также был запрошен повторный медицинский осмотр Ломаченко. Организаторы хотят убедиться, что украинец не пострадал после толчка.

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