'В бою с Хэйни опусти руки и начни молиться': Ломаченко красиво поставили на место после слов о Боге и войне в Украине

Известный украинский актер и музыкальный исполнитель Артур Логай остроумно отреагировал на слова бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) о войне. Боксер выразил уверенность в том, что агрессию РФ по отношению к нашей стране, может остановить только Бог, на что победитель "Х-Фактора" посоветовал ему уповать на Господа в поединке против Девина Хэйни (29-0, 15 КО) 20 мая.

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Соответствующее видеообращение к спортсмену Логай опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Молодой человек призвал Ломаченко с первых секунд боя с американским абсолютным чемпионом опустить руки и молиться, чтобы бог остановил поединок.

"Если я буду что-то делать, это ничего не изменит в этой войне. Если я буду что-то говорить, это тоже ничего не изменит, поэтому я буду молчать". Так на пресс-конференции перед боем с Хэйни сказал Ломаченко. Вроде бы украинский спортсмен, но риторика, как у граждан страны 404. Далее он сказал, что единственное, что нам остается, – это молиться и надеяться, что Господь остановит эту войну. У меня есть встречное предложение к Василию. Василия, в бою с Хэйни просто опусти руки и начни молиться, чтобы Господь остановил это избиение. Более того, сделал тебя победителем этого поединка", – сказал Артур.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне боя боксеры встретились в Лас-Вегасе и устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Он не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А затем Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, надпись на футболке Василия Ломаченко перед боем с Девином Хэйни вызвала отвращение болельщиков. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом боксера.

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