'У меня уже были поражения': Ломаченко назвал свое преимущество над Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) признался, что чувствует себя комфортно в статусе аутсайдера накануне поединка против Девина Хэйни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Уроженец Белгород-Днестровского отметил, что давление оказывается на его американского соперника, ведь тот до сих пор не проигрывал и будет защищать все свои пояса.

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Об этом Ломаченко рассказал в эфире промофильма будущего боя, который был опубликован на странице промоутерской компании Top Rank на видеохостинге YouTube. По словам бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, он понимает уровень оппозиции, с которой столкнется в бою 20 мая, и вместе с командой тщательно разрабатывает стратегию на поединок.

"Мне нравится быть аутсайдером. Это лучше для меня, чем когда много людей говорит, как это было раньше, что бой станет легкой прогулкой для меня. Когда ты аутсайдер, ты можешь просто быть самим собой. Хэйни – умный боксер. Он понимает бокс и знает, что делать в ринге. Я знаю его уровень, это будет непросто, но реально. Сейчас давление оказывается на него, а не на меня. Это лучше. Его это должно беспокоить, а не меня. Потому что я аутсайдер, у меня уже были поражения. У нас есть стратегия на бой и мы попытаемся ее реализовать", – сказал Ломаченко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочно начало – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне боя американец пообещал прикончить своего оппонента и завершить его карьеру. В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд дал неутешительный прогноз для Василия Ломаченко в поединке против Дэвина Хейни. Также в сети вспомнили единственный бой, в котором украинец упал в нокдаун.

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