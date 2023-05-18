Ломаченко вместо слов о войне рассказал о 'больших-больших проблемах' в Украине

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не имеет представления о том, как пойдет его карьера после поединка против американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) 20 мая за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Наш соотечественник не знает, останется ли в дивизионе, напомнив о российской агрессии, при этом использовав словосочетание "большие проблемы" вместо конкретных высказываний о войне.

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Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он отметил, что полностью сконцентрирован на бое с Хэйни, победа в котором является на сегодня его главной целью и мечтой. Василий также пообещал достойно представить Украину в этом поединке.

"Я не знаю, останусь ли в легком весе. Возможно. Знаете, не стоит далеко загадывать. У нас есть бой, посмотрим. Я остаюсь в этом спорте, я следую за своей целью и мечтой. Я попробую реализовать ее уже в субботу. Но если вы знаете о ситуации в нашей стране, то должны понимать, что я не могут ответить, что будет дальше. Потому что я не знаю, что произойдет дальше в жизни, потому что у нас большие-большие проблемы в стране. Сейчас я сфокусирован на бое 20 мая. Я намерен показать лучшие свои качества, показать лучшее нашей страны в спорте", – сказал Ломаченко.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне во время пресс-конференции наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. А надпись на его футболке вызвала отвращение болельщиков. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. В свою очередь промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом Василия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новой встрече в Лас-Вегасе накануне боя Василий Ломаченко и Девин Хэйни устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

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