'Когда ты видел? Где?' Ломаченко устроил перепалку с Хэйни перед чемпионским боем. Видео

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и американец Девин Хєйни (29-0, 15 КО) затеяли жаркий спор во время встречи в Лас-Вегасе накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира 20 мая. Действующий обладатель всех поясов легкого веса обвинил нашего соотечественника в том, что он постоянно демонстрирует грязный бокс, и нарвался на непонимающую реакцию.

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Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Top Rank на видеохостинге YouTube. Ломаченко не согласился с высказываниями в свой адрес и пытался выяснить у соперника, где и когда тот видел в его исполнении грязные приемы.

"Когда ты видел, чтобы я дрался грязно? В каком бою? Где? Прекращай, чувак", – задал вопрос Хэйни украинец.

В ответ американский чемпион вспомнил о поединке Василия против Ричарда Комми в декабре 2021-го и назвал такой стиль бокса единственным вариантом для Ломаченко. "Это твой единственный шанс. Это все, что ты можешь предложить мне. Мы все это знаем. Вот, что ты готовишь, чтоб избежать моего джеба. У тебя грязные бои. Я видел это против Комми. Ты наносил удар после остановок рефери", – сказал Девин.

Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Накануне боя американец пообещал прикончить своего оппонента и завершить его карьеру. В свою очередь, Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд дал неутешительный прогноз для Василия Ломаченко в поединке против Дэвина Хэйни. Также в сети вспомнили единственный бой, в котором украинец упал в нокдаун. А сам наш боксер назвал свое преимущество над американцем.

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