'Только он может'. Ломаченко заявил, что 'вы ничего не измените в войне в Украине'

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) ответил про войну в Украине на пресс-конференции в Лас-Вегасе посвященной бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО). 35-летний уроженец Белгород-Днестровского заявил, что бессмысленно что-либо делать, так как это все равно ничего не изменит.

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"Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", – сказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболка Ломаченко, в которой он пришел на пресс-конференцию, вызвала бурное обсуждение у болельщиков. На груди у украинца была надпись "ПСЛМ 33".

Отметим, что в одном из интервью в США Лома не стал говорить, ради какой страны он собирается подраться.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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