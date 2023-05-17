'За то, через что он заставил меня пройти': Хэйни пригрозил расплатой Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) вновь пообещал расправиться с украинцем Василием Ломаченко (17-2 11 КО) в поединке 20 мая. Он напомнил о том, что несколько лет назад наш соотечественник не принял бой с тогда еще 20-летним боксером, заставив того долго идти к своей цели.

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Об этом Хэйни рассказал в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast, пишет портал Boxing News 24. Он признался, что не испытывает симпатии к Ломаченко, а также обвинил украинского боксера и его команду в постоянных насмешках и издевательских подколках.

"Для меня это личное. Во-первых, этот чувак мне вообще не нравится. Я думаю, что он не тот, за кого себя выдает. Он очень высокомерен. Я хотел этого боя четыре года назад, но они пошли другим путем. Они сказали, что я чемпион по электронной почте. Они сказали, что у меня нет настоящего пояса. Теперь я хочу доказать им всем, на сколько уровней я выше его. Это парень, которого вы назвали номером один. Его называли лучшим вне зависимости от весовой категории. Ну, теперь я этот парень. Так что я заставлю его заплатить за то, через что он заставил меня пройти", – грозно заявил Хэйни.

Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне боя американец пообещал прикончить своего оппонента и завершить его карьеру. В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новой встрече в Лас-Вегасе накануне боя Василий Ломаченко и Девин Хэйни устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем.

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