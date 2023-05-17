'Две буквы Z кровавого цвета'. Надпись на футболке Ломаченко вызвала ажиотаж в сети. Фотофакт

Футболка Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), в которой он приехал в Лас-Вегас на пресс-конференцию посвященную бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО), вызвала бурное обсуждение у болельщиков. На груди у украинца была надпись "ПСЛМ 33".

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33-й псалом – один из 150 псалмов, входящих в Псалтирь, 19-ю книгу Ветхого Завета. В ней говорится о том, чтобы люди радовались не светской безбожной и греховной жизни, а находили умиротворение в молитвах Господу, благодаря его постоянно за все, что происходит.

В комментариях любители бокса из Украины неоднозначно восприняли такую церковную отсылку Василия. Многим цифры 33 напомнили знак рашизма "Z".

"Сначала показалось, что это две буквы зет кровавого цвета, а потом разглядела что Вася богом прикрылся", – написала один из комментаторов.

Некоторые поддержали Ломаченко в его богобоязности, но большая часть негативно восприняла то, что Василий не разместил никаких украинских символов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ориентировочное время трансляции боя между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Хэйни – 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка.

Отметим, что Дэвин пообещал расправиться с украинцем и напомнил, что несколько лет назад наш соотечественник не принял бой с ним, заставив долго идти к своей цели.

В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Кроме того, на новой встрече в Лас-Вегасе Ломаченко и Хэйни устроили перепалку.

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