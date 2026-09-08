Мобильные укрытия, новый комендантский час и не только: в Киевской области вводят ряд изменений, связанных с безопасностью

В Киевской области с 10 сентября изменят режим комендантского часа – он будет действовать с 01:00 до 05:00. Также в области планируют усилить меры безопасности на автозаправочных станциях и установить мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци".

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Об изменениях 8 сентября сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, решение о комендантском часе было принято с учетом рекомендаций правительства и для синхронизации с Киевом.

"Мы совершенствуем режим комендантского часа в области. С 10 сентября в Киевской области он будет действовать с 01:00 до 05:00", – отметил Ткаченко.

Новый режим в области

По словам главы Киевской ОГА, изменение комендантского часа вводится как мера по адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к постоянным российским атакам.

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Ткаченко также пояснил, что область синхронизирует своё решение со столицей. По его словам, разные режимы комендантского часа в Киеве и Киевской области могли бы создавать неудобства и недоразумения для людей.

Кроме того, в области уделят особое внимание безопасности возле объектов критической инфраструктуры. В частности, речь идет об автозаправочных станциях.

В Киевской ОГА планируют ввести системные требования для каждой АЗС. Они будут касаться действий во время воздушных тревог, работы систем оповещения и доступа к укрытиям для работников и водителей.

Безопасность на АЗС

На автозаправочных станциях проведут ревизию систем оповещения и проверят доступ к укрытиям. Также власти намерены навести порядок с парковкой на территориях АЗС.

По словам Ткаченко, это должно исключить хаотичное скопление автомобилей возле топливных резервуаров. В то же время спасательная, медицинская и военная техника должна иметь возможность беспрепятственно проехать и заправиться в случае необходимости.

"Упорядочение движения исключит хаотичное скопление машин возле топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", – заявил председатель Киевской ОГА.

Укрытия на станциях

Отдельно в области согласовали организацию установки мобильных укрытий на станциях "Укрзализныци" в пределах региона.

Ткаченко отметил, что потребность в таких укрытиях остается актуальной из-за постоянных атак со стороны России. По его словам, необходимо сокращать расстояние между людьми и точками безопасности.

"Мы уже видим, что атаки носят постоянный характер, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности. Тем более что сейчас на пассажирские объекты "Укрзализныци" наносятся удары", – сказал он.

Практику установки мобильных укрытий планируют развивать в регионе. Процесс предусматривает согласование с "Укрзализныцей", решение штаба Совета обороны и практическую реализацию с привлечением местных общин.

По словам Ткаченко, к реализации таких проектов также могут присоединиться крупные национальные компании.

Как сообщал OBOZ.UA, с 6 сентября 2026 года в Киеве заработала дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах. Отныне в сообщениях жителям столицы будут указывать не только факт опасности, но и её конкретный вид и уровень.

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