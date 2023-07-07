'Фаворит, но...' Чемпион ОИ из России высказался о бое Усика с Дюбуа

Российский олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко выразил уверенность в том, что объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) столкнется с серьезной оппозицией со стороны британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) в бою 26 августа. Боксер из РФ при этом отметил, что будет внимательно следить за поединком.

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Об этом Тищенко заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладатель "золота" Игр в Рио-2016 напомнил, что несмотря на статус Усика как фаворита будущей дуэли, речь идет о супертяжелом дивизионе, в котором исход боя может решить один точный удар.

"Лично мне интересен бой Усика и Дюбуа. Дюбуа – молодой и бьющий тяжеловес. И пока, как понимаю, у Усика нет возможности договориться на бой с Тайсоном Фьюри. А Усику надо проводить бои, и Усик против Дюбуа – это хороший бой для супертяжелого веса. Дюбуа выйдет мотивированным. Я обязательно посмотрю этот поединок. Да, Усик – фаворит, но это супертяжелый вес, где часто бывают сюрпризы", – сказал Тищенко.

В случае успешной защиты поясов Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа пообещал "шокировать мир" в поединке против Александра Усика.

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