'Собираюсь шокировать мир': Дюбуа сделал громкое заявление о бое с Усиком

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) с воодушевлением воспринял официальное объявление поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО). Претендент по линии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выразил уверенность в том, что отберет пояса у украинца.

Видео дня

Об этом Дюбуа заявил в комментарии пресс-службе промоутерской компании K2 Promotions, которая выступает организаторов поединка. 25-летний уроженец Лондона по прозвищу Динамит отметил, что с большим уважением относится к будущему сопернику, но 26 августа собирается шокировать мир.

"Я с нетерпением жду того момента, когда смогу бросить вызов Александру Усику и уверен, что вернусь в Великобританию с поясами. Он – великий боец, и я его уважаю, но сейчас настало мое время. Я собираюсь шокировать мир и показать людям, насколько действительно хорош в ринге Дэниел Дюбуа", – подчеркнул британец.

Отметим, что бой Усик – Дюбуа состоится в польском Вроцлаве и станет первым для украинца после победы над Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) в августе минувшего года.

В случае успешной защиты пояса WBA Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о том, что британец не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!