Экс-чемпион мира заявил, что нет ни одного шанса на проведение боя Усик – Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не будет драться с Александром Усиком (21-0, 14 КО), несмотря на официальное объявление боя. Американец отметил, что британский боксер всегда избегал сложных поединков.

Об этом Портер заявил в интервью YouTube-каналу Pro Box TV. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть противостояние украинца и британца, однако Фьюри скорее еще раз подерется с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну после боя 28 октября.

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"Этого боя не будет. Это бой, который я хотел бы увидеть, но Тайсон Фьюри пробил себе путь к тому, чтобы стать суперзвездой. И с этим статусом он может выбирать, с кем хочет драться. Я не думаю, что в этом мире есть шанс, что он примет бой с Александром Усиком. Он не собирается заявлять о своем превосходстве в качестве элитного супертяжеловеса в мире. Это происходит почти всегда. Он участвует в боях суперзвезд. Бой с Нганну – это не боксерский бой, это мировой бой. Я думаю, что, несмотря на объявление боя, мы не увидим, как Фьюри и Усик скрестят перчатки в ринге", – сказал Портер.

Ранее аналогичную мысль выразил бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи. А экс-чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в поединке против британца.

Напомним, СМИ выяснили, что бой Усик – Фьюри пройдет перед Новым годом или в январе. Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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