'Для Украины': знаменитый супертяж рассказал, чем закончится бой Усик – Фьюри

Знаменитый британский супертяж Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою 18 мая. По словам британца, это возведет нашего соотечественника в ранг лучшего боксера планеты вне зависимости от весовой категории.

Об этом Чисора заявил в интервью DAZN. Британец подчеркнул, что в пользу Усика говорят его богатая любительская карьера и те навыки, которые он на работал за это время. Кроме того, Александр в буквальном смысле ворвался в супертяжелый вес и привлек к нему гигантский интерес.

"Учитывая текущие рекорды и прошлые выступления, сейчас лучшим супертяжеловесом в мире является Усик. Он золотой медалист Олимпийских игр и абсолютный чемпион в тяжелом весе. Он перешел в супертяжелый вес и взвалил дивизион на себя. И теперь в одном бою он сможет доказать, что он лучший боксер вне зависимости от весовой категории, и сотворить историю для Украины", – сказал Чисора.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Красюк назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

До этого глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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