'Тайсон не идиот': в команде Фьюри вскрыли двух 'кротов' перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира тяжелого веса Джони Нельсон раскрыл "кротов" в команде Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которые информируют о подготовке Цыганского короля к бою с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Экс-боксер, который еще в прошлом году предсказал отказ британца драться с украинцем 17 февраля, назвал отца и брата уроженца Манчестера.

Об этом Нельсон заявил в интервью программе talkSPORT talkBOXING. По словам Джонни, родственники Фьюри не делились с ним никакой секретной информацией, а своими публичными выступлениями помогли ему прийти к определенным выводам относительно готовности Тайсона.

"Хотите знать, кто этот "крот"? Его отец и его брат – они и есть "кроты". Я не сказал ничего такого, чего бы не сказали Джон или Шейн Фьюри. Послушайте, что они говорили, как они комментировали его лагерь. Им не нравится то, что происходит вокруг Тайсона. Но люди рядом с Фьюри говорят то, что тот хочет услышать, чтобы остаться на зарплате. Тайсон Фьюри – не идиот, но он голова дракона. Ему нужно слушать своих отца и брата. Они говорят правду, они – "кроты", – сказал Нельсон.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

В свою очередь экс-чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем отметил, что Тайсону грозит дисквалификация в бою с Александром. Также стало известно об участии в шоу Усик – Фьюри россиянина, который дрался за ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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