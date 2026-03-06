'Я ему писала все эти дни'. Блогер Ева Мишалова в истерике вышла на связь после зверского убийства возлюбленного Игоря Комарова на Бали

Украинская блогер Ева Мишалова впервые вышла на связь после того, как стало известно об ужасном убийстве ее бойфренда – сына криминального авторитета по прозвищу Комар Игоря Комарова – на острове Бали. Не в силах сдержать истерические слезы, она обратилась к избраннику, подчеркнув, что сильно его любит, а также поблагодарила подписчиков за всю поддержку в это сложное время.

По словам инфлюенсера, она до последнего не теряла надежду, что с Игорем Комаровым все хорошо, поэтому постоянно пыталась связаться с ним через социальные сети. Теперь Мишалова только надеется, что любимый сможет "увидеть" все ее публикации и "почувствовать" ее любовь. Эмоциональный ролик она опубликовала в своих Instagram-stories.

"Я просто знаю, что Игорь увидел мою stories и знает, что я его люблю. Мне сестра сказала, что будет правильно отблагодарить людей за слова поддержки и сочувствия. Большое спасибо всем, кто мне пишет и поддерживает. Но сейчас я молюсь, чтобы Игорь знал, как я его люблю. Я ему писала все эти дни в Telegram и надеялась, что он увидит. Он так любил просматривать мой Instagram...", – со слезами на глазах сказала блогер.

Похищение и убийство Игоря Комарова

Как заявляли правоохранители, 15 февраля Игоря Комарова похитили в районе поселка Джимбаран, когда он ехал на скутере. По мнению журналистов, его местонахождение могли установить после того, как Ева Мишалова опубликовала совместное романтическое фото по случаю Дня святого Валентина, оставив геолокацию. Через несколько дней после исчезновения в сети появилось видео, где мужчина, похожий на Комарова, с большим количеством следов от избиения и пыток просит родителей уплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов.

Данные GPS-трекинга одного из автомобилей, который был использован для похищения, показали, что его доставили на виллу в Табанане на средне-западном побережье Бали. Как предположили следователи, именно там мужчину удерживали и пытали. Во время обыска вилла оказалась пустой, однако полицейские нашли мобильный телефон и сумку, которые принадлежали жертве, а также следы крови. Впоследствии было подтверждено, что они совпадают с пятнами, найденными в арендованном автомобиле, которым пользовались похитители.

26 февраля местные жители обнаружили части тела неподалеку от пляжа Кэтэвел. Полиция провела поисковые работы вдоль реки и прибрежной полосы и нашла другие останки – голову, туловище, руки и ноги. Индонезийские правоохранители провели ДНК-экспертизу, после чего подтвердили, что части расчлененного тела принадлежат 28-летнему Игорю Комарову. Анализ показал полное совпадение ДНК найденных останков с генетическими образцами, которые предоставили родители погибшего.

Сейчас полиция задержала одного подозреваемого и идентифицировала еще шестерых иностранцев, причастных к преступлению. Правоохранители даже обратились в Интерпол с просьбой объявить их в международный розыск.

Как ранее писал OBOZ.UA, следы крови, обнаруженные на одной из вилл и в автомобиле Toyota Avanza в округе Табанан, совпадают с ДНК матери Комарова. Эти выводы подкрепляют версию следователей, что похищенный мужчина находился на этой вилле и был доставлен туда именно этим автомобилем.

