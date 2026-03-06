Слава Україні!

Видео дня

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Четверг, 5 марта 2026

Сегодня в выпуске:

Трамп снова оказывает давление на Украину

* 47-й президент снова решил открыто показать, что он оказывает давление на Украину с целью заставить ее пойти на фактическую капитуляцию.

В интервью изданию Politico в четверг Дональд Трамп заявил:

"Я думаю, что путин готов заключить сделку. Зеленскому нужно взять инициативу в свои руки и заключить сделку. Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет карт. Теперь у него их стало еще меньше".

Оставим в стороне то, что Трамп по-прежнему "играет в карты" и, очевидно, вообще не в курсе, например, того, что Украина в течение последней недели если и не лишила Россию совсем возможностей экспортировать нефть по Черному морю, то многократно такие возможности сократила, одновременно выведя из строя четыре корабля из остатков российского черноморского флота.

Посмотрим, однако, на еще два шага, предпринятых администрацией в четверг.

Министерство финансов издало так называемую генеральную лицензию, приостанавливающую на месяц санкции против России, связанные с экспортом российской нефти в Индию.

США вместе с Россией, Китаем и Нигером проголосовали в совете Международного агентства по атомной энергии против резолюции, осуждающей удары России по распределительным электроподстанциям в Украине, как ведущие к угрозе ядерной безопасности. Представитель США назвал резолюцию "несвоевременной, поскольку она может помешать мирным переговорам". Резолюция была принята двадцатью голосами против четырех.

Без комментариев. Здесь все предельно ясно.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1052 дня.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.