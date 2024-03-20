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"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
390
'Его страна находится в состоянии войны': Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выразил уверенность в том, что бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) будет отмечен справедливым судейством. Цыганский король добавил, что команды обоих боксеров прилагают все усилия, чтобы решения рефери не вызвали споров.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу BoxNation. Британский чемпион вспомнил о войне в Украине, предположив, что судьи могут подсознательно быть на стороне Усика. Тайсон также добавил, что ничего не имеет против нашего соотечественника, который уже доказал свой высокий уровень.

"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком
"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

"Мы не хотим споров вокруг боя, не хотим плохого решения. Его страна находится в состоянии войны и судьи могут быть на стороне человека, который угнетен войной. Мы не хотим никаких споров, разговоров, был ли удар ниже пояса или не был, и все такое. Мы хотим, чтобы было четкое решение. Если я проиграю, отдайте мне это поражение. Если он проиграет – отдайте ему. Но мне не нужны никакие одолжения", – сказал Фьюри.

"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком
"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, WBC заявили о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком
"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком
"Его страна находится в состоянии войны": Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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