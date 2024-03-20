'Его страна находится в состоянии войны': Фьюри назвал главную деталь боя с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выразил уверенность в том, что бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) будет отмечен справедливым судейством. Цыганский король добавил, что команды обоих боксеров прилагают все усилия, чтобы решения рефери не вызвали споров.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу BoxNation. Британский чемпион вспомнил о войне в Украине, предположив, что судьи могут подсознательно быть на стороне Усика. Тайсон также добавил, что ничего не имеет против нашего соотечественника, который уже доказал свой высокий уровень.

"Мы не хотим споров вокруг боя, не хотим плохого решения. Его страна находится в состоянии войны и судьи могут быть на стороне человека, который угнетен войной. Мы не хотим никаких споров, разговоров, был ли удар ниже пояса или не был, и все такое. Мы хотим, чтобы было четкое решение. Если я проиграю, отдайте мне это поражение. Если он проиграет – отдайте ему. Но мне не нужны никакие одолжения", – сказал Фьюри.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, WBC заявили о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!