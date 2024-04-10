'Все должны': Фьюри пообещал побить Усика и откровенно рассказал, как относится к украинцу

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) снова пообещал побить Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, традиционно привел в качестве аргумента свои габариты, отметив, что не просто так придуманы весовые категории.

Об этом Фьюри заявил во время пресс-конференции 10 апреля, пишет сайт Sky Sports. Британский чемпион, который считает себя лучшим супертяжем планеты, отметил, что уважительно относится к сопернику, а само противостояние является всего лишь частью большого спортивного бизнеса.

"Здесь нет ничего личного, только бизнес. На кону стоит многое. У нас нет ненависти друг к другу. Я уважаю его как мужчину и как бойца. Все должны уважать его. Он абсолютный чемпион тяжелого веса, объединенный чемпион супертяжелого. Но я лучше. Я уверен, что побью этого парня. Не зря у нас есть весовые категории. Можно побить средних размеров супертяжей, но невозможно побить элитных парней дивизиона. Это факты", – сказал Фьюри.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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