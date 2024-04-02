На шоу Усик – Фьюри состоится возвращение российского экс-чемпиона мира, который боксировал за ВС РФ

Российский боксер Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) станет одним из участников грандиозного шоу 18 мая, главным событием которого станет противостояние Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри. 40-летний уроженец Копейска, который уже долгое время проживает в США, впервые выступит на ринге за два года.

Об этом стало известно после того, как организаторы вечера бокса в аравийском Эр-Рияде подтвердили полное расписание шоу. Ковалев выступит в одном из разогревочных боев, а его соперником станет представитель Швеции Робин Сирван Сафар (16-0, 12 КО).

Колвалев решил сменить весовую категорию с полутяжелой, где становился трехкратным чемпионом мира, на тяжелую. В мае-2022 он дебютировал в новом для себя дивизионе и нанес первое поражение в карьере болгарину Тервелу Пулеву (19-1, 14 КО), победив единогласным решением судей.

Стоит отметить, что Сергей после полномасштабного вторжения России в Украину выступил за мир в нашей стране, однако не осудил агрессию своей страны. Он становился двукратным чемпионом мира среди военнослужащих, защищая цвета официального клуба ВС РФ – ЦСКА.

Напомним, бой Усик – Фьюри должен был пройти 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения у британца, которое он получил во время спарринга. Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение поединка. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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