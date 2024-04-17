'Маленькая крыса': стало известно о реакции Папы Римского на бой Усик – Фьюри

Папа Римский Франциск c интересом ожидает противостояния Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 18 мая. При этом понтифик сравнил поединок с битвой королевской кобры и мангуста, но не стал называть фаворита.

Об этом в интервью Sky Sports рассказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. По словам функционера, Папа подписал сине-желтую часть специального пояса для поединка Усика и Фьюри, который выполнен в цветах Украины и Великобритании, и пожелал удачи бойцам.

"У нас была возможность встретиться с Папой Римским. У него нет фаворита, он ждет 18 мая. Он сравнил кобру и мангуста. Мангуст – маленькая крыса, королевская кобра – самая страшная змея, и все же мангуст побеждает королевскую кобру. И он привел эту аналогию, говоря, что в жизни иногда нужно знать свои слабости и свои сильные стороны, использовать их и всегда знать слабости своего врага. Итак, мангуст использует скорость и движение и побеждает кобру. Он рассказал мне об этом, когда я впервые встретил его", – сказал Сулейман.

Ранее глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

В свою очередь Тайсон на пресс-конференции в Моркаме также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. В ответ промоутер украинца Александр Красюк назва этот перфоманс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Перед этим в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая.

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