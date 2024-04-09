Украинцев не будет: по бою Усик – Фьюри принято радикальное решение

Поединок между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывают сомнения.

Об этом в интервью порталу olbg.com рассказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Функционер отметил, что на историческом противостоянии 18 мая для обеспечения полной объективности не будут задействованы судьи из Великобритании и Украины.

"Принцип этого боя будет заключаться в том, что каждая организация назначит одного судью или рефери в ринге и пройдет процедуру, при которой оба лагеря будут иметь право голоса и право вето. А затем процесс будет передан атлетической комиссии для окончательного решения. На бою не будет ни британских, ни украинских судей", – сказал Сулейман.

Отметим, что на противостояниях Усика и Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) неизменно работал Виктор Фесечко. Ранее глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих, для подсчета очков в поединка Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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