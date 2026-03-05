Этим утром иранский режим атаковал беспилотниками Азербайджан — под ударом оказались аэропорт в Нахичевани и школа, пострадали два человека. В Баку официально заявили о своём праве на ответ.

Видео дня

Террористический режим в Тегеране продолжает реализовывать свою стратегию выживания — втягивать в войну как можно больше стран и разрушать мировую торговлю, создавая политическое давление на США и Израиль. Иран пошёл по российскому пути энергетического террора, с помощью которого он рассчитывает вынудить противников пойти на выгодную ему сделку.

Проблем здесь несколько, и все они — невыученные уроки преступной войны России против Украины. Первая — возможные проблемы с объёмами производства противоракет для западных систем ПВО, которые в этих условиях нужны в гораздо больших количествах, чем они производятся. Вторая — и это признают даже официальные лица в Вашингтоне на закрытых брифингах — ударные дроны.

Как пишет FT, Пентагон и как минимум одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских перехватчиков для отражения атак беспилотников. Страны Залива в последние дни использовали дорогие ракеты Patriot для защиты от волн иранских "Шахедов". Однако их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Киева.

Эксперты считают, что Иран мог накопить десятки тысяч таких дронов. Страны Залива фактически оказались в положении Одессы, которую годами терроризируют "Шахеды", прилетающие с моря.

Удивительно, что этой проблемой начали серьёзно заниматься только сейчас — когда мир уже оказался на пороге глобального энергетического кризиса, в создании которого ключевую роль могут сыграть именно ударные беспилотники.