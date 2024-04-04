Больше не фаворит: букмекеры в Британии изменили котировки на бой Усик – Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри больше не считается фаворитом поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). За 5,5 недель до боя британские букмекеры обновили котировки, впервые с момента анонса грандиозного противостояния уровняв шансы соперников на победу.

Теперь ставки на успех обоих боксеров принимаются с одинаковым коэффициентом – 1,91. В то же время показатели на ничейный исход остаются неизменными и измеряются котировкой 17,00.

Также аналитики продолжают практически не сомневаться в том, что бой продлится все 12 раундов. На это событие предлагается индекс 1,40.

В то же время эксперты дают больше шансов на то, что бой 18 мая завершится нокаутом украинца. На то, что Фьюри досрочно завершит поединок, предлагается показатели 4,50. Аналогичный же успех Усика оценивается коэффициентом 6,00.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

В свою очередь, экс-чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем отметил, что Тайсону грозит дисквалификация в бою с Александром. Также стало известно об участии в шоу Усик – Фьюри россиянина, который дрался за ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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