Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) подтвердил, что выйдет на ринг 18 мая в независимости от того, кто будет соперником. По словам нашего соотечественника, на случай очередного отказа Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) команда украинца имеет запасной вариант.

Об этом Усик рассказал в интервью порталу Boxing Social. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе подчеркнул, что очень рад возвращению Фьюри к тренировкам после того, как тот получил рассечение в спарринге, из-за чего поединок с ним пришлось отложить до мая.

"Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам. Не важно, кто будет соперником. Так уж получилось, что на моем пути к титулу абсолютного чемпиона супертяжелого веса стоит Тайсон Фьюри. Но если Тайсон не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду драться за него с тем, кого Всемирный боксерский совет (WBC) назначит претендентом", – сказал Усик.

Отметим, что Фьюри ждет многомиллионный штраф за отказ драться с украинцем. Соответствующий пункт прописан в контракте, который предполагает проведение двух боев между боксерами. При этом промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш в случае победы Тайсона.

В свою очередь британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Напомним, бой Усик – Фьюри должен был изначально состояться 17 февраля, но был перенесен на 18 мая из-за травмы Тайсона.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

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