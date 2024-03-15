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Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,6 т.
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) подтвердил, что выйдет на ринг 18 мая в независимости от того, кто будет соперником. По словам нашего соотечественника, на случай очередного отказа Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) команда украинца имеет запасной вариант.

Об этом Усик рассказал в интервью порталу Boxing Social. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе подчеркнул, что очень рад возвращению Фьюри к тренировкам после того, как тот получил рассечение в спарринге, из-за чего поединок с ним пришлось отложить до мая.

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

"Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам. Не важно, кто будет соперником. Так уж получилось, что на моем пути к титулу абсолютного чемпиона супертяжелого веса стоит Тайсон Фьюри. Но если Тайсон не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду драться за него с тем, кого Всемирный боксерский совет (WBC) назначит претендентом", – сказал Усик.

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

Отметим, что Фьюри ждет многомиллионный штраф за отказ драться с украинцем. Соответствующий пункт прописан в контракте, который предполагает проведение двух боев между боксерами. При этом промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш в случае победы Тайсона.

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

В свою очередь британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя 18 мая

Напомним, бой Усик – Фьюри должен был изначально состояться 17 февраля, но был перенесен на 18 мая из-за травмы Тайсона.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

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