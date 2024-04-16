В команде Усика ответили на вопрос о срыве боя с Фьюри 18 мая

Менеджер Александра Усика (21-0, 14 КО) Эгис Климас выразил уверенность в том, что поединок против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не будет сорван и состоится 18 мая. Представитель украинского боксера также добавил, что наш соотечественник уже вписал свое имя в историю спорта.

Об этом Климас заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Менеджер Александра подчеркнул, что подготовка его клиента к бою с Фьюри практически ничем не отличается от предыдущих тренировочных лагерей. Кроме того, Тайсона своими высказываниям никак не сможет повлиять на соперника.

"Я думаю, что мы наконец-то увидим этот поединок. Пришло время увидеть его. У нас нет особых изменений в подготовке к поединку. Зачем что-то менять, если это работает. Усик делал то же самое в тяжелом весе на своем пути к абсолютному чемпионству. Он уже доказал свой статус. Этот парень выиграл абсолюта в крузервейте, взял три пояса в супертяжелом весе. И сейчас он может добавить еще один, чего никому до этого не удавалось. Высказывания Фьюри? Они никак не влияют на Усика. Фьюри просто не думает. Он скажет вам все, что вы хотите", – сказал Климас.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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