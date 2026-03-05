Отсутствие у США опыта участия в современной войне (такой, с которой мы имеем дело в Украине) начало сказываться уже с первых дней войны против Ирана.

Показовою є ситуація з ППО. Ми звикли думати, що система протиповітряної оборони США є найкращою у світі. Американська багаторівнева система IAMD справді не має аналогів: вона складається з мережі радарів, супутників, кількох рівнів ППО на землі, морі та в повітрі. Але кадри того, як надсучасний американський радар ППО вартістю 1,2 мільярда доларів знищується дешевим іранським шахедом показали, що американці виявилися не зовсім готовими до реалій сучасної війни.

За кілька днів війни США та їхні союзники витратили значну кількість дорогих ракет для систем Patriot та NASAMS вартістю кілька мільйонів доларів кожна. За перші чотири дні США використали річний запас ракет для Patriot. Кожна масована атака сотнями дронів перевантажує систему управління ППО, яка просто не встигає відстежувати всі цілі. У результаті втрат зазнала навіть американська система THAAD, яку вважають однією з найкращих і найдорожчих систем протиповітряної оборони у світі.

Ми багато разів говорили, що серед усіх країн Заходу лише Україна має реальний досвід відбиття повітряних атак у сучасній війні. Російські дрони, які сотнями атакують Україну щодня, пройшли глибоку модернізацію і є значно складнішими цілями, ніж застарілі "шахеди", які сьогодні використовує Іран. Єдиний спосіб, яким будь-яка країна НАТО може отримати досвід протидії таким атакам, — це направити свої підрозділи ППО в Україну, причому не обов’язково на лінію фронту. Якби американські військові хоча б місяць провели в Україні, захищаючи від російських атак міста в глибокому тилу — наприклад Львів, Луцьк або Хмельницький — вони б дуже швидко зрозуміли, як діяти під час комбінованих повітряних атак.

Україна вкотре демонструє, які дива здатна робити наша армія у протистоянні зі значно сильнішим ворогом. Саме українські військові сьогодні мають той практичний досвід, який може допомогти захистити світ від агресії диктаторів. І найкраще, що можуть зробити інші країни, щоб справді підготуватися до можливих війн, — це направити своїх військових в Україну для участі в реальних бойових операціях. Теоретики, якими б високотехнологічними вони не були, усе одно залишаються теоретиками.