'Безусловно, увидим': промоутер ответил на вопрос о завершении карьеры Ломаченко после поражения от Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не собирается завершать карьеру после поединка против Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Наш соотечественник вернется в ринг, как только это будет возможным, и проведет большие бои.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил промоутер украинского боксера Боб Арум. Глава компании Top Rank, которая ведет дела Василия всю его профессиональную карьеру, также добавил, что он не увидел победы Хэйни над Ломаченко в поединке 20 мая.

"Безусловно, мы еще увидим Ломаченко в деле. Мы сотрудничаем с ним с его первого боя. Мало того, что я восхищаюсь им как боксером, мы еще и сдружились с ним и его отцом. Это очень приятные люди. Лома далек от завершения карьеры. Думаю, большинство увидели, что он победил Хэйни. Но, в конце концов, значение имеют только записки судей. А они отдали победу Хэйни. Увидел ли я победу Хэйни? Нет, я этого не увидел", – сказал Арум.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным.

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