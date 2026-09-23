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Новости из США. Вторник, 22 сентября 2026

Встреча Трампа и Зеленского

Выступление Трампа в ООН

Борьба Трампа с СМИ

* Все, кто ждут от встреч Трампа и Зеленского окончания или остановки войны: не ждите того, что не связано с такими встречами.

Украина не воюет с США. Американский президент не может остановить войну, в которой он не участвует.

Американский президент (любой американский президент) имеет два серьезных потенциальных рычага воздействия на Россию без участия в войне. Первый рычаг – тотальные санкции против российской экономики, прежде всего против ее нефтяного, газового, морского и финансового секторов. Второй рычаг – военная (прежде всего) и финансовая помощь Украине. Других рычагов реального воздействия на Россию с целью добиться скорейшего истощения ее ресурсов и привести ее к невозможности продолжать войну у США нет. Трамп этими рычагами пользоваться не хочет.

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От его "прекрасных" (по его словам) разговоров с путиным и его повторяющихся заявлений о том, что путин хочет мира, война не закончится и не остановится.

Для чего же тогда встречаться с ним? Любые такие встречи имеют два важных аспекта: 1) нужно стараться делать все возможное, чтобы Трамп не делал, не мог делать ничего, что помогало бы путину; 2) нужно стараться получить от него то, что можно получить. Например, содействие в приобретении ракет PAC-3 для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Договариваться с ним о том, чтобы получить лицензию на производство таких ракет, может быть, совместно с европейскими странами НАТО, у которых тоже есть на вооружении системы PATRIOT. Договариваться о поставках необходимых других вооружений и боеприпасов за европейские деньги.

Если бы Трамп хотел реально надавить на путина, самым простым способом сделать это было бы прямо сейчас снять телефонную трубку, позвонить лидеру республиканцев в Сенате Джону Туну и сказать ему, чтобы он ставил на голосование в Сенате Акт о поддержке Украины, который лежит без рассмотрения с мая, когда его приняла вопреки Трампу Палата Представителей. Этот законопроект предусматривает тотальные санкции против российского нефтяного, газового и финансового секторов, российского теневого флота. Он предусматривает возобновление американской военной помощи Украине и предоставление Украине кредита на $8 миллиардов для покупки американского оружия и боеприпасов.

Но Трамп Туну не звонит.

А если он снова позвонит путину или снова отправит в Москву мечтающих о $12 триллионах, обещанных путиным, Виткоффа и Кушнера, то ничего не изменится. И триллионов тоже не будет. Их, естественно, не будет в любом случае.

* 47-й президент выступил на открывшейся сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступал он без вдохновения. Читал с телесуфлера, написанный для него текст, который скорее подошел бы для его выступления на предвыборном митинге перед своими обожателями, чем для чего-то другого.

От выступлений президентов США в ООН всегда ждут каких-то глобальных вещей. Во всяком случае, ждут четко артикулированной позиции США по глобальным мировым проблемам. Ничего подобного в выступлении Трампа не было.

Его выступление было смесью хвастовства своими личными мнимыми достижениями, дезориентирующих и ложных заявлений (это, как обычно), и заявлений-лозунгов, как, например, обещание, что российско-украинская война закончится настолько скоро, что никто даже не может себе представить.

Он снова рассказал "сказку" про "восемь войн", которые он закончил. Ему даже написали, каких именно (иначе он всегда рискует повторить, что закончил войну Армении с Камбоджей и Азербайджана с Албанией), про десятки миллионов жизней, которые он, якобы, сохранил.

Он придумал, что благодаря ему преступность в Вашингтоне упала на 87% (на самом деле она упала на 15% по сравнению с прошлым годом, и ее уровень в и без того одном из самых безопасных городов страны падает уже в течение минимум шести лет).

Он в очередной раз заявил, что обеспечил инвестиции в страну на $21 триллион, а на самом деле, есть соглашения и протоколы о намерениях инвестиций на почти в два раза меньшую сумму - $11.2 триллионов.

Он заявил, что в США туристический бум, и в страну приехало рекордное число туристов. На самом деле число приезжающих иностранных туристов упало, и не помог даже чемпионат мира по футболу. Прежде всего значительно упало число канадцев, приезжающих в США, а именно канадцы в течение десятилетий приезжали в соседнюю страну в самом большом количестве.

Он обещал, что "сделка с Ираном" будет заключена сразу после выборов (не понятно, какая связь между выборами в Конгресс и "сделкой с Ираном") или же он "аннигилирует" Иран, как ре сказал, отправив в ад всех иранцев, на поколения вперед.

И так далее, и так далее.

Чего не было в его выступлении, так это вдохновения, эмоций. Либо устал, либо его эмоции определяются напряжением перед выборами в связи с тем, что ему на сегодняшний день грозит на выборах поражение. Хотя он заявил с трибуны ООН, что он в выборах не участвует и вроде как ему до выборов нет дела.

Трамп выглядел слабым и совершенно неубедительным. Выглядел политиком, которому нечего предъявить миру, кроме демагогии, от чего его слабость была подчеркнута еще отчетливее.

* В среду в 15:30 в окружном федеральном суде Округа Колумбия в Вашингтоне состоятся слушания по совместному иску телеканалов CNN, MS NOW и издания к Трампу, руководителю его аппарата, директору секретной службы и директору Белого Дома по коммуникациям о нарушении ими Первой поправки к Конституции США, выразившийся в запрете журналистам этих СМИ заходить в Белый Дом и лишении их аккредитации.

Дело будет рассматривать судья Тимоти Келли, назначенный окружным федеральным судьей Трампом в его первый срок и уже рассматривавший похожее дело. В 2018 году Трамп приказал лишить аккредитации и не пускать в Белый Дом тогдашнего корреспондента CNN в Белом Доме Джима Акосту. Телеканал подал в суд. Судья очень быстро вынес тогда решение, что президент нарушил Конституцию, и аккредитация журналиста должна быть восстановлена.

Первая поправка к Конституции США гарантирует полную и ничем неограниченную свободу слова. Она же определяет свободу слова именно как свободу от посягательства на нее со стороны правительства.

В предстоящем решении судьи в пользу СМИ не сомневается даже сам Трамп, который уже грозится подать апелляцию против еще не вынесенного решения. Впрочем, сомневаться в том, что 47-й президент проиграет апелляцию, тоже не приходится.

Остается загадкой, зачем ему это все? Надеется ли он выглядеть мачо в глазах своих обожателей? Возможно, но он выглядит в их глазах мачо, идолом, всесильным повелителем в любом случае. Те 32%, которые его поддерживают, будут продолжать его поддерживать совершенно независимо ни от чего.

Верит ли он на самом деле, что является всесильным и может делать все, что угодно? Тоже возможно, но всякий раз такая вера разбивается, сталкиваясь с законами дома или с блокадой Ормузского и Баб-Эльмандебского проливов за пределами дома.

У этой истории есть другой аспект. Солидарность. А именно, солидарность журналистов друг с другом и солидарность конкурирующих СМИ друг с другом. Общенациональные телеканалы, у которых общий пул для показа мероприятий из Белого Дома (ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN) не будут вести трансляций со всех телешоу, которые так любит устраивать то в Овальном кабинете, то в президентском самолете, то у Белого Дома президент. Не будут из солидарности с коллегами из CNN. Либо будут показывать только видео без звука. Национальное Общественное Радио NPR объявило, что не будет вести аудиотрансляции с тех же мероприятий. Фотокорреспонденты при Белом Доме объявили, что будут публиковать очень ограниченное число своих снимков и с большой задержкой – только в самом конце дня.

Солидарность – замечательная вещь. И идеологические расхождения между СМИ, разная редакционная политика этой солидарности не могут помешать. Потому что как руководители СМИ, так и сами журналисты понимают, что власть 47-го президента не вечна. В Белом Доме появятся другие президенты. А свобода слова должна оставаться свободой слова. Совершенно независимо от того, кто занимает Овальный кабинет. Журналисты должны иметь возможность совершенно свободно освещать то, что они видят, так, как они и их редакции находят нужным это делать. Указывать им могут только их читатели и зрители – подпиской или наоборот, отказом от подписки. Тем, что смотрят или наоборот, не смотрят те или иные телеканалы. Но президент, даже считающий себя всесильным, не имеет абсолютно никакого права их каким-либо образом ограничивать.

Трамп проиграет в суде. Эта история, в которой он хотел выглядеть всесильным мачо, но размахивание кулаками, написание ругательных твитов, высказывание публичных оскорблений – это не демонстрация силы. Это демонстрация слабости.

Но он обязательно будет ввязываться в новые подобные истории. Снова и снова.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) остался 851 день.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.