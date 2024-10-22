500 раундов: Усик признался, чем его выводят тренеры перед реваншем с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) планирует провести около полтысячи раундов спаррингов во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1 24 КО). При этом наш соотечественник отметил, что окончательный план тренировочного лагеря составляют его наставники.

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Об этом Усик заявил в интервью платформе Ready To Fight, которую он запустил для помощи профессиональным боксерам. Украинский боксер добавил, что иногда не понимает смысла некоторых упражнений, но вынужден подчиняться и выполнять поставленные задачи.

"Прошлый лагерь был таким, что мы провели больше, чем 500 раундов спаррингов. Но дело не в количестве, а в качестве. В этом лагере, я думаю, будет столько же. Но я не знаю. Потому что задачу ставит тренировочная комиссия, которая тут у меня. Они ставят задачу, а я ее выполняю. Если она мне не нравится, могу сначала походить поворчать, но потом я ее выполняю", – поделился деталями подготовки Усик.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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