'Что бы я не делал...' Фьюри рассказал, чего точно не произойдет в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) уверен, что не сможет выиграть реванш у Александра Усика (22-0, 14 КО) по очкам. По его убеждению, судьи никогда не отдадут ему победу по итогам 12 раундов, поэтому его единственный шанс – нокаут.

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Слова Фьюри приводит британский таблоид The Sun. Британский супертяж отметил, что к его первому поражению на профессиональном ринге в бою с Усиком 18 мая привело то, что он "развлекался и играл с украинцем", теперь же все будет совершенно по-другому.

"Я поставлю на карту все. Нет никакого секрета! Я выйду в ринг, чтобы нокаутировать его. Потому что я не получу победу решением судей, что бы я не делал. Не думаю, что я сумею добыть победу в боксерском противостоянии. Поэтому мне просто нужно выбить эту возможность у судей, как я это сделал во втором бою с Уайлдером. Мне нужно вытащить Усика. Я должен это сделать, чтобы увидеть победу", – сказал Фьюри.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF). До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш.

Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком

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