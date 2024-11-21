Величайшие соборы Украины, где подняться к небу можно не только молитвами, но и по ступенькам

Соборы и храмы Украины поражают красотой, атмосферой и величием. Историческая ценность этих памятников архитектуры идет вровень с духовными аспектами. Каждый храм или собор имеет свою богатую историю, которая хранится в его стенах до сих пор. Уникальность архитектуры и возможность подняться на небо как духовно, так и физически отличают самые большие храмы и соборы Украины от других. Сегодня мы расскажем о величайших духовных локациях Украины, которые подарят вашему путешествию уникальные смотровые площадки для "встречи с небом".

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Киево-Печерская Лавра – главная колокольня

Посещение Киево–Печерской Лавры всегда было интересным занятием как для детей, так и для взрослых. На ее территории расположены многие музеи: музей книгопечатания, музей микроминиатюр, музей театрального, музыкального и киноискусства, музей исторических драгоценностей, музей декоративно-прикладного искусства.

Сейчас Заповедник Киево–Печерская Лавра занимает 24 га. Туристы любят посещать ближние и дальние пещеры, а еще подниматься на Большую лаврскую колокольню, ведь оттуда можно увидеть потрясающую панораму столицы. Главная лаврская колокольня была построена с 1731 по 1745 год. Ее высота составляет 96 м 52 см, а если считать вместе с уходящей под землю частью, добавляйте еще 6 м.

Трудно поверить, но толщина стен первого яруса составляет 8 м. Для того, чтобы подняться, как можно ближе к небесам, придется шагать 372 ступени вверх. Ваши старания не будут напрасны.

Башни церкви Святой Ольги и Елизаветы – Львов

Уже более столетия здание церкви Святой Ольги и Елизаветы во Львове является самым высоким зданием города. Неоготический архитектурный стиль привлекает внимание и поражает своим изяществом.

Вершины башен церкви достигают 88 метров, подняться можно на 71 м. Башни храма открыты для посещения, поэтому вы можете увидеть Львов, как "на ладони". Но не спешите подниматься, по дороге можно заглядывать в готические окна на разной высоте и наслаждаться лучами света, живописно играющие на стенах.

Свято-Благовещенский собор в Харькове – колокольня

Сегодня этот храм поражает не только высотой, но и ярким фонарным украшением по вечерам. Если посмотреть на храм без подсветки может показаться, что он в полосочку. Такой эффект достигается благодаря красным кирпичам и белой штукатурки.

Высота собора достигает 80 м. Панорама города с главной колокольни ошеломляет. Особенно волшебно здесь на восходе и закате. Надеемся скоро в Харькове будет безопасно и вы сможете добавить эту красоту к своим воспоминаниям.

Колокольня Спасо–Преображенского собора – Сумы

Город Сумы хранит исторический памятник архитектуры и духовный центр, который расскажет и о событиях 18 века, и об украинской революции. Колокольня храма в 56 м высотой была построена не сразу, а только в конце 19 века. Ее детали были изготовлены в Англии и доставлены в Украину. Поднявшись на смотровую площадку колокольни вы увидите, не только красивую панораму, но и украшение храма, которое не заметно глазам с земли.

Величайшие храмы и соборы Украины станут атмосферным и живописным дополнением любого из ваших путешествий по Украине. Включайте эти духовные впечатления в свои маршруты и делитесь фотографиями со всем миром.

Центральный купол Свято–Михайловского кафедрального собора – Черкассы

В центральном парке Черкасс стоит здание, крест на центральном куполе которого заканчивается на 74 м высоте. В этом году православный храм начал новый этап своей духовной жизни, перейдя на попечение Православной церкви Украины.

Будучи длиной 58 м и шириной 54 м, храм имеет почти квадратное основание. В его стенах может уместиться до 12 000 верующих. К сожалению, информации о доступе к центральной башне храма нет, но посещая Черкассы обязательно посетите храм. Его интерьер и атмосфера окрыляют.

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