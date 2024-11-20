SMK Group смогла адаптироваться к нынешним условиям и запускает новые форматы, – Парамонов

Денис Парамонов – мощный бизнесмен и меценат, более 20 лет в пищевой промышленности в Украине, начинал в Харькове с Салтовского мясокомбината, а сегодня SMK Group – одна из крупнейших компаний по производству пищевых продуктов. Денис Юсупович очень редко дает интервью, но сейчас мы говорим о бизнесе во время войны, благотворительности, экономических перспективах и работе на европейском рынке.

– Что такое сегодня SMK Group?

– Для меня сегодня это команда людей с огромным опытом, объединенная общими целями, которые мы достигаем уже 20 лет. Начиная свой бизнес в Харькове с Салтовского мясокомбината, мы смогли вырасти и создали в 2007 году SMK Group, объединившую Салтовский мясокомбинат, Богодуховский мясокомбинат, экофермерское хозяйство "Агрофирма "Рассвет", позже также туда добавился Киевский мясокомбинат, были открыты региональные филиалы SMK Distribution. Также нам удалось запустить фирменную розничную сеть под брендами Салтовский мясокомбинат, Киевский мясокомбинат и магазин продуктов "Рулька". Сегодня уже более 600 магазинов.

– Не думали ли о релокации бизнеса из Харьковской области, ведь многие компании из регионов, где ведутся боевые действия, "переехали" в Ужгород, Львов и другие более безопасные области?

– Я был и остаюсь категорически против. У нас было много разговоров с коллективом об этом, с органами власти на местах, но я уверен, что мы должны оставаться там, с нашими людьми. Это не только даже о рабочих местах, в которых нуждаются харьковчане и жители области, это прежде всего взаимоподдержка, чтобы люди не чувствовали, что перспектив нет, все уезжает, работы нет, магазины закрыты и т.д. У нас случился прилет на территорию Салтовского мясокомбината – слава Богу, никто не пострадал, но работу пришлось остановить, а коллектив и уцелевшее оборудование перевезти в Богодухов.

– А как сейчас оцениваете ситуацию в Харьковской области для бизнеса?

– Она очень не проста. Иногда это не бизнес, а благотворительность. Однако мы в 2023 и 2024 годах открываем новые магазины, это новый формат – магазины "Рулька". Они сразу стали пользоваться популярностью, поэтому будем развивать. Есть в планах развитие и других форматов ритейла, но пока это в разработке.

– Как изменилась работа SMK в связи с событиями в стране в других регионах?

– Я не буду акцентировать внимание на трудностях – у нас они такие же, как у всех. Это и проблемы с энергетикой, кадрами, это и обстрелы, и многое другое.

Для нас был один самый важный момент – это сохранение кадров. У нас два мясокомбината работали в 2022 году – Салтовский и Богодуховский, один в Белой Церкви (Киевский мясокомбинат). Это огромные коллективы, производственный процесс. Мы не могли допустить остановки производства, потому что это особенно важный элемент пищевой промышленности. Когда магазины не работали в первые недели после 24 февраля 2022 года, мы открывали свои склады и раздавали продукты. Очень много было условно "человеческих" вопросов, кому-то нужно было эвакуировать родственников, семью, потребовалось время. Это были сложные для управления решения, мы были на связи постоянно, решая каждый вопрос индивидуально.

Тогда же я решил, что компания должна взять на себя большую роль в благотворительности, – поменяли формат работы Благотворительного фонда, учредителем которого я являюсь, привлекли больше специалистов, чтобы построить более быстрые и эффективные способы работы.

– За последние два года появились дополнительные возможности для украинских производителей за границей. Планирует ли SMK Group экспансию на европейский рынок?

– В мае 2023 года SMK Group запустила работу мясокомбината в Польше – это бренд Saltowski. Там работают как польские граждане, так и наши украинцы, которым пришлось уехать из тех регионов, где проходят боевые действия. Производство мясопродуктов там уже включает две важные целевые группы – для польского рынка и привычные для наших людей пищевые продукты. Мы же понимаем, что более 7 млн ​​наших граждан уехали из Украины за время войны, большая часть из них работает и проживает в Польше.

Это тоже интересный опыт и новые вызовы компании. Там уже идет рост продаж, по объему производства, у нас большой опыт и товар достойного качества для европейского рынка.

– Вы говорили, что перестроили работу Благотворительного фонда, можете ли рассказать подробнее?

– До начала полномасштабного вторжения мы много внимания уделяли культурным мероприятиям: помогали театрам, спонсировали постановки и концерты, издавали книги, поддерживали спортсменов. 24 февраля 2022 года все изменилось. Перед дверью завода стояли люди, которым просто нечего было есть. Мы раздавали мясные изделия прямо из машин, где могли – открывали магазины. Так появилась программа помощи жителям деоккупированных территорий и проживающих вблизи линии столкновения – "Свои". В Фонд сотнями поступали заявки на продуктовые наборы. Все они систематизировались, сортировались, предпочтение отдавали льготным категориям населения. Каждую неделю наша команда ехала туда, куда не могли доехать другие. Света и газа в таких селах по понятным причинам преимущественно не было, в домах холод, магазины не работали – никто не соглашался везти туда товар, да и самих потребителей оставалось мало. Как бизнесмен я где-то их понимал – не выгодно, но как человек не мог оставаться в стороне – нужно помогать чем сможем. Возвращались всегда с тяжелым сердцем. Утром собирались и продолжали работу: составляли списки, сортировали пакеты, продумывали логистику перемещения. В общей сложности оказали помощь более чем 16 000 семей.

– Программа работает до сих пор?

– В таком формате уже нет – пока нет нужды. Поставки в деоккупированные населенные пункты быстро возобновляются государством, из опасных мест эвакуируют людей. В то же время мы продолжаем помогать нуждающимся. К примеру, ситуативно помогаем центрам помощи вынужденным переселенцам. Под патронатом Фонда и дальше остаются подопечные психоневрологического интерната и не только.

– Ваш Фонд в ТОП-5 самых масштабных помощников больницам Украины. Вы много помогаете медучреждениям. Иногда даже нестандартным способом – отдавая на благотворительность собственные автомобили. Как пришли такие решения?

– Медицинские учреждения нуждались в оснащении. Во многих больницах оно было уничтожено, другие страдали от наплыва людей. Наши врачи – настоящие герои в белых халатах. К примеру, в Харькове некоторые работники Медкомплекса впервые попали домой лишь спустя несколько недель после полномасштабного вторжения. Представляете эту преданность делу? И не только в Харькове. Они буквально жили в больнице – оказывали помощь людям, это даже не сверхурочная работа, а круглосуточная, за пределами человеческих возможностей – безумная нагрузка. Программу помощи мы распространили по всей стране. Отдать авто для закупки современного оснащения – это минимум, что я мог сделать: чтобы их поддержать – это на самом деле капля в море. Медоснащение стоит очень дорого. Я вкладывал и собственные средства, привлекали партнеров, организовывали много разнообразных акций – не только по розыгрышу "Бентли" и "Теслы". Мы проводили благотворительные вечера, спортивные турниры. Заявки на помощь больницам поступают постоянно.

– Что из медоснащения было труднее найти, какое было самым дорогим?

– Все важно. Например, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии в Киеве за полмиллиона гривен получил долгожданную систему мониторинга, которая одновременно поможет наблюдать за состоянием здоровья 16 пациентов. Следовательно, медперсоналу уже гораздо легче следить за тяжелобольными. В то же время эта система помогает быстро выявить проблемы со здоровьем пациента, отреагировать на них. Лечение становится более качественным, шансы на быстрое выздоровление – больше. Ждали поставки этого оборудования почти полгода.

Самое дорогое оборудование передали, пожалуй, в Институт сердца. Оно обошлось где-то в 5 млн грн. Еще миллион перевели на восстановление киевскому "Охматдету", львовскому передавали эндоскопические мониторы и камеры где-то тоже общей стоимостью более полумиллиона гривен – это так, по памяти. Сейчас работаем над обращением Института медицинской радиологии и онкологии имени Сергея Григорьева Национальной академии медицинских наук Украины в Харькове – им для операционных нужны аппараты искусственной вентиляции легких и комплектующие на лапароскоп, общая сумма расходов – около 1,5 млн грн.

– Много внимания ваш Фонд уделяет развитию спорта. Это сейчас актуально?

– Считаю, что да. Очень актуальна сейчас тема выезда молодого поколения за границу. Эту проблему поднимали руководители учебных заведений и не только. Не видит молодежь перспектив и поддержки, устает, не хочет реализовывать свой потенциал в Украине. Надо менять такую политику. От решений государства сейчас многое зависит, предстанем ли мы перед тем же демографическим или социальным кризисом или какие-то большие вызовы нас ждут, если ничего не менять. Мы со своей стороны как можем заинтересуем подрастающее поколение.

Открываем бесплатные спортивные секции и клубы, развиваем разные виды спорта: от гребли до футбола и бокса. К слову, харьковский спортсмен Артем Бранцира, которым занимается наш Фонд, на днях привез в Украину золото, серебро и две бронзы с Кубка мира по казацкому поединку, а в октябре занял сразу два первых места на чемпионате мира по кикбоксингу. На ринге ему противостояли сильнейшие бойцы из других стран! Имеет незаурядные достижения и Школа гребли, находящаяся в Белой Церкви. Ее именитые тренеры неоднократно одерживали победы на международных соревнованиях. Много прославляет Украину и сумчанка Кристина Ющук. За такой молодежью наше будущее. Потому мы сегодня и уделяем так много внимания тому, что реконструируем и ремонтируем спортивные залы, ДЮСШ, дарим детям форму и спортивный инвентарь. Украина должна звучать в мире, а украинская молодежь – чувствовать, что она нужна здесь, что ее поддерживают.

– А для чего выпускаете книги?

– Наши издания посвящены выдающимся историческим фигурам – мыслителю Григорию Сковороде, писателю Григорию Квитке-Основьяненко. Они украинцы, известные далеко за пределами страны. Историки и краеведы до сих пор с интересом ищут новые факты биографий художников, исследуют их жизненные пути. Именно такими изданиями мы обновляем библиотечные фонды, особенно на оккупированных территориях. Мы переводим эти тексты и отправляем их далеко за пределы страны, чтобы все желающие могли познакомиться с выдающимися украинцами. Я считаю, в нынешних условиях чем чаще будет звучать наша Украина, чем популярнее будет ее культурный код, тем лучше будет для нас.