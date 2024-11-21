В 'МастерШеф' ответили, повлияет ли российский обстрел легендарного павильона на выход 15 сезона

Креативный продюсер и руководитель шоу "МастерШеф" Дмитрий Широбоков обнадежил фанатов, что новый 15 сезон обязательно выйдет на экраны, а его команда планирует выпустить премьеру в запланированную дату и без задержек. Это заявление прозвучало на фоне разрушения съемочного павильона в результате одной из российских атак на Киев.

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Пока что главную мастерскую шоу не восстанавливают. Дмитрий Широбоков рассказал в интервью журналистке Яне Брензей, что команда ждет выводы экспертизы, можно ли здание восстановить, или придется искать новое помещение.

"Пока происходит экспертиза, то есть были приглашены нами эксперты, которые могут нам ответить на вопрос, можем ли мы продолжать наши съемки, но в любом случае 15 сезон будет и мы ждем, где он будет: либо в нашем восстановленном павильоне, либо в том, который мы будем вынуждены искать ему замену", – объяснил продюсер.

По его словам, 15 сезон должен выйти вовремя, но риск задержки все же существует. Об этом точно можно будет говорить уже после экспертной оценки причиненного ущерба.

"Надеюсь, что на сроки выхода сезона это не повлияет, но относительно того, когда именно, невозможно ответить пока, ведь это должен быть ответ экспертов, а мы не имеем права рисковать ни здоровьем, ни жизнью наших работников и работающих в "МастерШеф", и тех, кого мы будем приглашать как гостей. Поэтому мы не можем рисковать и ждем ответа экспертов", – отметил он.

Продюсер также добавил, что теперь команда день уничтожения павильона называет своим вторым днем рождения. Он говорит, что даже представить не мог, если бы внутри были люди. На момент ракетных обстрелов в здании никто не находился.

"Разрешу, видимо, приоткрыть секрет, мы уже его называем нашим вторым днем рождения, ведь уже через неделю, если бы сохранились наши КПП, мы должны начинать наши съемки. То есть мы были на низком старте. Поэтому то, что произошло, могло стать трагедией для двухсот человек, работающих над "МастерШеф" во время съемок. Поэтому для нас это теперь второй день рождения", – признался Широбоков.

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