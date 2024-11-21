В последние недели независимые аналитики вынуждены констатировать проблемы украинской обороны. 28 октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о "посыпавшемся" фронте. Днем ранее военный корреспондент немецкого BILD Юлиан Рёпке назвал ситуацию в зоне боевых действий "катастрофической" для ВСУ. В последние недели российская армия действительно добилась успеха сразу на нескольких участках фронта в Донецкой и Харьковской областях, тогда как украинцы вынуждены были отступить. Существует опасность, что боевые действия могут переместить в Днепропетровскую область, к границам которой сейчас приближаются россияне, пишет СЕРА.

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На этом фоне российские пропагандисты и прокремлевские аналитики вновь заговорили о неминуемости скорой победы. Военные эксперты публикуют статьи о том, что "Киев находится на грани полного краха", а аналитики Дискуссионного клуба "Валдай" пророчат, что рано или поздно США "бросят украинский инструмент за ненадобностью".

На самом деле, ситуация действительно сложна для Украины, учитывая массированное наступление российских войск на Кураховском направлении. Военные аналитики опасаются окружения Курахово. Также Министерство обороны Украины сообщает о том, что ВСУ уже сталкивались с северокорейскими солдатами, однако речь идет не о масштабных военных операциях, а лишь о нескольких "небольших боестолкновениях".

Тем не менее, несмотря на определенные успехи российской армии, независимые аналитики приходят к выводу, что никакой быстрой победы России в ближайшее время не наступит. Война на истощение может длиться еще долго, и, хотя она очень тяжела для Украины, но сказывается и на России. Однако вера Москвы в скорую победу интересна тем, что обнажает многие планы Кремля. Уверенные в своей безнаказанности, российские пропагандисты и аналитики, не стесняясь, демонстрируют свои взгляды и цели, которые способны отпугнуть от них даже потенциальных союзников.

Во-первых, речь идет о военных планах, которые вновь выходят за пределы Украины. Так, авторы деловой газеты "Взгляд" радуются тому, что возможное взятие Курахово откроет России путь к Запорожью и Приднепровью, тем самым подтверждая опасения многих аналитиков насчет того, что Путин не остановится на Украине.

Во-вторых, не только российские пропагандисты, но и аналитики фактически ставят свою страну вровень с Северной Кореей и мечтают о дальнейшем сотрудничестве с ней. Если в конце апреля российский МИД по привычке еще отрицал отправку корейских солдат в Украину, называя информацию об этом "вбросами и шумихой", то эксперты ведущих российских аналитических центров открыто гордятся участием северокорейцев в российской войне.

Летом Российский институт стратегических исследований, анализируя подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подчеркивал, что "это взаимоотношения по-настоящему дружественных стран", которые "повлияют на формирование архитектуры безопасности в регионе", однако еще избегал писать о прямом военном взаимодействии.

Теперь же военные аналитики открыто называют сотрудничество двух стран "возвращением к истокам". Они не скрывают участие северокорейских солдат в войне с Украиной и мечтают о более тесном обмене военным опытом, в том числе об обучении элитных подразделений северокорейской армии на российских полигонах.

Гражданские аналитики приближенного к Кремлю аналитического центра Дискуссионный клуб "Валдай" также пишут, что "вопросы безопасности могут занять центральное место" в сотрудничестве России и КНДР. При этом они заявляют, что "открытым вопросом остается вовлечение КНДР в европейские дела" и "США не смогут помешать такому развитию ситуации ни угрозой применения силы, ни санкциями".

В-третьих, военные аналитики прямо намекают о том, что взрывы и пожары на военных складах в Европе являются делом рук российских диверсантов. В типично пропагандистском стиле авторы формально иронизируют над обвинениями в адрес России, но в конце статьи откровенно пишут, что "аварии и "саботаж" будут продолжаться, несмотря на все ухищрения и траты. Европа будет по-прежнему беззащитна перед черным легионом русских диверсантов, которые продолжат рубить кабели, выводить из строя радары, поджигать заводы и запускать беспилотники".

В-четвертых, наполеоновские планы Москвы в отношении Украины стали звучать более дерзко и радикально. Авторы деловой газеты "Взгляд" предлагают переформатировать все внутренние границы украинских областей, очевидно, полагая, что Украина уже захвачена Россией. Военные аналитики идут дальше и требуют "переформатирования" самих украинцев, потому что они являются "бесноватыми", то есть "одержимыми дьяволом".

Одиозные политики вроде Дмитрия Медведева и раньше говорили о том, что в Украине Россия "воюет с сатаной", однако сейчас слова о религиозном характере войны звучат уже не только в телеграм-каналах радикалов или на телевидении, но и на сайтах, претендующих на некую солидность. Ожидаемый российскими пропагандистами разгром Украины вряд ли наступит, но после такой откровенности ни у кого уже не должно не остаться иллюзий об истинных целях Кремля.