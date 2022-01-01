Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В немецком Оберхофе с четверга, 6 января, продолжится новый сезон Кубка мира по биатлону. 5-й этап на трассе стадиона "DKB Ski Arena" из-за коронавирусных ограничений пройдет без зрителей.

Оберхоф известен своим чистым горным воздухом и лесными тропинками. В этом месте, ставшем курортом еще в 19-м веке, теперь находится немецкий центр зимних видов спорта, особенно биатлона, а также бобслея и скелетона.

Болельщики биатлона из Украины cмогут поддержать своих любимых атлетов у экранов телевизоров и других мультимедийных устройств. Прямые трансляции организует телеканал "UA: Перший", который доступен в цифровом эфире T2 и на платформе Megogo. Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".

Видео дня

6 января, четверг

15:15. Спринт, 10 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

7 января, пятница

15:15. Спринт, 7,5 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

8 января, суббота

13:15. Смешанная эстафета. UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:45. Одиночная смешанная эстафета. UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

9 января, воскресенье

13:30. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:45. Гонка преследования, 10 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

*время киевское

Исторически этап в Оберхофе является не самым успешным для украинской сборной в медальном плане. Однако из-за того, что в этом месте гонки проводятся очень давно, биатлонисты из Украины добыли немало наград - 15 медалей.

За последние 5 лет на пьедестале в Оберхофе стояла только Вита Семеренко, завоевавшая в январе 2018-го здесь "бронзу" в преследовании.

Последний раз "золото" сборная Украины привозила из Оберхофа в сезоне 2012/2013. Тогда украинки победили в эстафете.

Отметим, что предыдущий этап, который принимал французский Анси, завершился неудачно для украинских биатлонистов. Наши соотечественники не смогли завоевать медалей.

Лучший результат у женщин показала Елена Билосюк (Пидгрушная), заняв 18-е место в спринте.

У мужчин Тарас Лесюк финишировал 46-м, хотя в Хохфильцене Украина великолепно выступила в женской эстафете Кубка мира.