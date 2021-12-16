Две украинские биатлонистки порадовали чистой стрельбой на Кубке мира в Анси

Две украинки из пяти отстрелялись без промахов в спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, которая прошла во французском Анси в четверг, 16 декабря. Правда, не очень высокая скорость на дистанции не позволила "сине-желтым" попасть даже в топ-15.

Первую стрельбу, лежа, отлично провели опытные Ирина Петренко (Варвинец) и олимпийские чемпионки Елена Билосюк (Пидгрушная) и Юлия Джима. При этом выше всех, на 19-м месте, находилась киевлянка Джима с отставанием от лидера в 19,2 секунды.

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Но на стрельбе стоя Джима дважды промахнулась и откатилась на 40-ю итоговую позицию (+1 мин. 24,2 сек.). Тернополянка Билосюк смогла закрыть все мишени и на втором огневом рубеже и на финише оказалась 18-й (+1.03,4). Черниговчанка Петренко даже с чистой стрельбой не попала в зачетную зону (топ-40) и расположилась на 58-м месте (+1.53,3), но выступит в гонке преследования. Туда допускают 60 биатлонисток.

Экс-белоруска Дарья Блашко улучшила свою стрельбу по сравнению с прошлой гонкой и с одним выстрелом "в молоко" стала 29-й (+1.10,9). А Ольга Абрамова сразу четыре раза промахнулась и оказалась лишь 94-й (+3.35,2).

Выиграла спринт лидер Кубка мира из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд. С ней на пьедестал поднялись француженка Анаис Бескон (+15,4 сек.) и шведка Эльвира Эберг (+16,1 сек.), позволившая себе два неточных выстрела.

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