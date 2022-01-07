Украинка Семеренко приятно удивила в биатлонном спринте в Оберхофе

Женская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе проходила также в не самых благоприятных условиях, как и мужская несколькими часами ранее. Снегопад практически не уменьшился, да и порывы ветра продолжали мешать биатлонистам.

Лидером сборной Украины в пятницу оказалась олимпийская чемпионка-2014 Валентина Семеренко, которая вернулась в основной состав после Кубка IBU. 35-летняя сумчанка закрыла все 10 мишеней на огневых рубежах и заняла 13-е место, проиграв победительнице 46,5 секунды.

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Киевлянка Юлия Джима показала хорошую скорость, но три промаха на стрельбе отбросили ее на 21-ю итоговую позицию с отставанием от лидера в 1 мин. 13,6 сек. При чистой стрельбе Юля могла бы претендовать на попадание на пьедестал.

Также все силы отдала Дарья Блашко. Экс-белоруска успешно провела стрельбу и лежа, и стоя, но многовато уступила лидерам ходом на дистанции и оказалась на 31-й строчке протокола.

Катерина Бех и Ольга Абрамова провели не самую успешную гонку и, сделав по четыре промаха, расположились на финише в девятом десятке.

Выиграла гонку норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, а второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жюлья Симон, отставшие на 7,1 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты объяснили неудачу в Оберхофе: "Лыжи не едут".

Напомним, где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций.