Где и когда смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону

На этой неделе пройдет последний в 2021 году этап Кубка мира по биатлону. Турнир состоится во французском Анси и растянется на четыре дня – с 16 по 21 декабря. На предыдущих стартах наши биатлонисты медалей не завоевали, хотя в Хохфильцене Украина великолепно выступила в женской эстафете Кубка мира.

Четвертый этап КМ на украинском телевидении также покажет канал "UA:Перший". Все шесть гонок будут транслировать на ТВ в прямом эфире. Причем, начинать трансляции планируют за восемь минут до старта первого участника.

Расписание гонок во Франции.

Видео дня

16.12 (15:15). Спринт, женщины

17.12 (15:15). Спринт, мужчины

18.12 (14:00). Гонка преследования, женщины

18.12 (16:00). Гонка преследования, мужчины

19.12 (13:45). Масс-старт, женщины

19.12 (15:45). Масс-старт, мужчины

Также соревнования в прямом эфире будут транслировать на открытом канале Международного союза биатлонистов IBU Live TV.

В январе 2022 года элитный турнир традиционно возобновится двумя этапами в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная выдала уникальную стрельбу в гонке преследования.

Напомним результаты 3-го этапа Кубка мира по биатлону.

В Австрии украинцы провалилась в эстафете Кубка мира.