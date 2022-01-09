Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу, отыграв 9 позиций в гонке Кубка мира

Максим Иншаков
Биатлон
3 минуты
5,0 т.
Дарья Блашко

В немецком Оберхофе гонкой преследования среди женщин на 10 км завершилась программа 5-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборную Украины представляли Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Юлия Джима.

Лучший результат продемонстрировала Блашко. Недавняя призерка в смешанной эстафете безукоризненно выполнила все 20 выстрелов и финишировала 22-й, отыграв 9 позиций по сравнению со стартом.

Дарья Блашко

Валя Семеренко стартовала идеально, после первых двух огневых рубежах поднявшись в топ-10. К сожалению, на этом успехи 35-летней сумчанки закончились. Три неточных выстрела на первой стрельбе откинули ее в глубь пелотона. Итог – 33-я позиция.

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Валентина Семеренко

Юлия Джима всю гонку боролась в арьергарде. Шесть неточных выстрелов не позволили киевской спортсменке рассчитывать на место, выше 36-го.

Юлия Джима

Победу в гонке добыла норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Второй стала представительница Швеции Ханна Эберг. "Бронза" на счету Динары Алимбековой (Беларусь).

Результаты пасьюта

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько часов назад завершился мужской пасьют. Россиянин Александр Логинов перед 4-й стрельбой имел преимущество в 50 секунд над всеми преследователями, но в итоге стал лишь пятым.

Александр Логинов

Сборная Украины, которая была представлена Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом не смогла бороться за высокие награды, финишировав за границей первой двадцатки.

Цымбал стал 23-м, Дудченко 26-м, а Пидручный 38-м.

Результаты гонки преследования

Накануне сборная Украины завоевала первую награду на КМ по биатлону. Наши спортсмены финишировали третьими в смешанной эстафете.

Дарья Блашко бежала заключительный этап

Напомним, что российские биатлонисты в этом сезоне несколько раз становились участниками курьезных ситуаций.

Евгений Гараничев стартовал с опозданием

Так Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

Эдуард Латыпов

​До этого Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место. ​

Нигматуллина финишировала 82-й в спринте.

​7 января российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила серьезное наказание, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.

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