Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу, отыграв 9 позиций в гонке Кубка мира

В немецком Оберхофе гонкой преследования среди женщин на 10 км завершилась программа 5-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборную Украины представляли Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Юлия Джима.

Лучший результат продемонстрировала Блашко. Недавняя призерка в смешанной эстафете безукоризненно выполнила все 20 выстрелов и финишировала 22-й, отыграв 9 позиций по сравнению со стартом.

Валя Семеренко стартовала идеально, после первых двух огневых рубежах поднявшись в топ-10. К сожалению, на этом успехи 35-летней сумчанки закончились. Три неточных выстрела на первой стрельбе откинули ее в глубь пелотона. Итог – 33-я позиция.

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Юлия Джима всю гонку боролась в арьергарде. Шесть неточных выстрелов не позволили киевской спортсменке рассчитывать на место, выше 36-го.

Победу в гонке добыла норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Второй стала представительница Швеции Ханна Эберг. "Бронза" на счету Динары Алимбековой (Беларусь).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько часов назад завершился мужской пасьют. Россиянин Александр Логинов перед 4-й стрельбой имел преимущество в 50 секунд над всеми преследователями, но в итоге стал лишь пятым.

Сборная Украины, которая была представлена Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом не смогла бороться за высокие награды, финишировав за границей первой двадцатки.

Цымбал стал 23-м, Дудченко 26-м, а Пидручный 38-м.

Накануне сборная Украины завоевала первую награду на КМ по биатлону. Наши спортсмены финишировали третьими в смешанной эстафете.

Напомним, что российские биатлонисты в этом сезоне несколько раз становились участниками курьезных ситуаций.

Так Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

​До этого Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место. ​

​7 января российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила серьезное наказание, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.