Сборная Украины оконфузилась на старте эстафеты Кубка мира по биатлону

Смешанной эстафетой продолжился в немецком Оберхофе 5-й этап Кубка мира по биатлону. Сборную Украины представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Уже на старте гонки Прима угодил в неприятную ситуацию. 34-летний уроженец Чернигова перепутал коврик для стрельбы, подъехав в чужому номеру. Осознав ошибку, украинец сразу исправился, однако потерял на этом несколько секунд.

Также это повлияло и на стрельбу Артема. Приме сделал три неточных выстрела и ушел со стрельбища предпоследним, уступая 35 секунд первому месту.

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На стойке наш стартер еще раз промазал и приехал на передачу эстафеты лишь 19-м с отставанием в 64 секунд.

Оставшиеся три этапа сборная Украины провела на границе первой десятки, пытаясь пробиться в цветочную церемонию (шестерка лучших). Дмитрий Пидручный смог поднять "желто-синих" на 10 позиций, но большего сделать наши биатлонисты не смогли.

Украинские девушки не продемонстрировали высокую скорость и точную стрельбу, увеличив отставание от первого места на минуту.

Итогом стала 10-я позиция и 12 дополнительных патронов.

Победу в гонке добыла Норвегия. Вторыми стали представители Беларуси. Третье место у команды Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринте сборная Украины выставила пятерых биатлонистов, и лучшим из них несколько неожиданно оказался Богдан Цымбал.

24-летний сумчанин опередил признанных лидеров сборной Артема Приму и Дмитрия Пидручного и с одним промахом (на стрельбе стоя) показал 19-й результат.