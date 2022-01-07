Молодой украинец обставил лидеров в биатлонной 'лотерее' в спринте в Оберхофе

В пятницу, 7 января, первый в 2022 году этап Кубка мира по биатлону открылся в немецком Оберхофе спринтерской гонкой у мужчин на 10 км. Соревнования в Тюрингии прошли без зрителей из-за требований властей по коронавирусу.

После дождя в предыдущие дни сегодня погода "порадовала" спортсменов метелью. Поэтому условия на трассе были экстремальные, а результаты удивляли, порой напоминая лотерею.

Сборная Украины выставила пятерых биатлонистов, и лучшим из них несколько неожиданно оказался Богдан Цымбал. 24-летний сумчанин опередил признанных лидеров сборной Артема Приму и Дмитрия Пидручного и с одним промахом (на стрельбе стоя) показал 19-й результат. От победителя он отстал на 1 минуту 4,8 секунды.

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Вторым в украинской команде стал еще один представитель Сумской области. Антон Дудченко с одним неточным выстрелом расположился на 26-й позиции (+1.17,5). А вот Прима и Пидручный сделали по четыре (!) промаха и оказались лишь на 44-й и 66-й строчках итогового протокола.

Еще один украинец, Тарас Лесюк, также не попал в топ-60 и не выступит в гонке преследования. 25-летний спортсмен финишировал 76-м с пятью штрафными кругами.

Призерами же стали россиянин Александр Логинов (1 промах), француз Эмильен Жаклен (2; +6,5 сек.) и норвежец Стурла Легрейд (1; +15,1 сек.).

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