Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В Австрии, 8 декабря, состоится 3-й этап Кубка мира по биатлону. Очередные гонки самого популярного зимнего соревнования пройдут на трассе в Хохфильцене.

Этот этап своей программой будет повторять предыдущие гонки в Эстерсунде. Также как и в Швеции зрителей ждут спринты, гонки преследования и эстафеты.

10 декабря, пятница

12:25. Спринт, 10 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

Видео дня

15:15. Спринт, 7,5 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

11 декабря, суббота

13:15. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:15. Эстафета, 4х6 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

11 декабря, воскресенье

12:45. Эстафета, 4х7,5 (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:30. Гонка преследования, 10 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

Напомним, что 1-й этап завершился неудачно для наших спортсменок. В спринтерской гонке Елена Билосюк стала 24-й.

Во втором этапе мужская сборная Украины до середины гонки претендовала на медаль, но обидно упустила высокое место.

Женская сборная на 2-м этапе выступила провально. Анастасия Меркушина не смогла назвать причины неудач, заявив, что "этому нет объяснения".

После этого тренерский штаб принял решение отправить Меркушину лечиться домой.