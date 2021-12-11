Украина великолепно выступила в женской эстафете Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене эстафетной гонкой среди женщин 4х6 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которая была представлена Ириной Варвинец (Петренко), Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной), заняла 5-е место.

Ира, которая заняла место провально выступившей Анастасией Меркушиной, свой этап начала не очень удачно. Демонстрируя слабую скорость, Петренко не справилась и со стрельбой. После промаха на лежке украинка подходила к стойке 18-й. "Стойка" удалась нашей соотечественнице гораздо лучше и Юлия Джима ушла в бой 11-й.

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Киевлянка провально выступила на стрельбе и не смогла поднять команду выше седьмой строчки. Для того, чтобы закрыть по 5 мишеней на каждой огневой точке, Юле понадобилось по 3 дополнительных патрона.

Дарья Блашко удачно воспользовалась промахами конкурентов, сделав всего три неточных выстрела. Однако ходом украинка проиграла на своем этапе больше минуты.

Елена Билосюк начала гонку седьмой , отставая на 30 секунд от второго места. Украинская биатлонистка явно проигрывала по скорости всем соперницам, но быстрые и чистые выстрелы на "лежке" и осечка оппоненток на "стойке" оставили шанс на высокую строчку.

Елена смогла закончить гонку пятой, обойдя на последнем круге хозяек этапа.

Напомним, что несколькими часами ранее состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный.

На 2-м этапе сборная Украины вошла в топ-10 в женской эстафете.

Отметим, что в женском спринте, который состоялся накануне, лучший результат продемонстрировала Юлия Джима, удивив своей скоростью.

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