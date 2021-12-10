Украинская биатлонистка удивила скоростью на Кубке мира в Хохфильцене

Украинские биатлонисты пока что не смогли подобраться к медалям на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который в пятницу, 10 декабря, стартовал в австрийском Хохфильцене. После мужского спринта, в котором двое украинцев попали в топ-20, на самую короткую дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами вышли женщины.

Лучший результат в нашей сборной снова продемонстрировала 31-летняя киевлянка Юлия Джима. Олимпийская чемпионка-2014 показала очень высокую скорость на дистанции. После первой стрельбы Юля занимала четвертое место, отставая от лидера всего на 10 секунд. Однако два промаха на стрельбе стоя отбросили ее на 15-е итоговое место (+1 мин. 32,9 сек. отставания от победительницы).

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В результате Джима показала восьмое время в гонке по скорости из 116 участниц, уступив лучшей в этом компоненте шведке Ханне Эберг всего 9,4 секунды.

Елена Билосюк (Пидгрушная) сделала промах уже на стрельбе лежа и шла лишь 54-й. Однако затем тернополянка отстрелялась чисто на "стойке" и финишировала 24-й (+1.44,3). К сожалению, еще три украинки не попали в топ-60 и не выступят в гонке преследования.

Дарья Блашко и Ирина Петренко сделали по два промаха и заняли 68-е и 75-е места соответственно. А Ольга Абрамова с одним неточным выстрелом оказалась на 84-й итоговой позиции, проиграв победительнице 3 минуты 25,8 секунды.

Призерками же стали белоруска Анна Сола, француженка Жюстин Брезаз-Буше, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

В субботу, 11 декабря, в Австрии проведут женскую эстафетную гонку и мужское преследование.

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