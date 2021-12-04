Украина упустила медаль в эстафете Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде эстафетной гонкой среди мужчин 4х7,5 км продолжилась программа 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Богданом Цымбалом и Антоном Дудченко, заняла 5-е место.

Relay? Set! GO!



The women delivered a thriller in the first pursuit earlier today - so here's hoping the men will equal that in the first relay💥💪



Watch the Men Relay in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/g2RrW4qLXl — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2021

Наша команда блестяще начала соревнование. Артем Прима грамотно распределил свои силы, 10 выстрелами закрыл 10 мишеней и передал эстафету 7-м, отстав на 27 секунд от первого места.

Пидручный не только поддержал почин своего напарника, но вывел Украину в лидеры. Украинец был точен на лежке, а на стойке успешно воспользовался осечкой конкурентов.

На четвертом огневом рубеже у многих возникли проблемы со стрельбой: Норвегия, Россия, Австрия не смогли чисто закрыть все 5 мишеней, в отличии от Пидручного. Дмитрий прошел стойку без промахов и ушел со стрельбища вторым.

Видео дня

Second exchange Men Relay:



1. 🇳🇴 T. Boe ➡️ J. T. Boe

2. 🇺🇦 Pidruchnyi ➡️ Tsymbal

3. 🇷🇺 Serokhvostov ➡️ Loginov



Watch the Men Relay in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Y2NR56uAYl — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2021

Комментируя этот промежуточный результат Пидручный признался, что большую роль сыграли идеально подготовленные лыжи, которые ехали быстрее чем у соперников.

Цымбал не смог на равных конкурировать с Бе и Логиновым, заметно уступая им в скорости и в точности. Богдан растерял все преимущество, сделал пять промахов, ушел на штрафной круг и отправил Дудченко на заключительный этап лишь 6-м. Разрыв с 4 секунд вырос до 80 секунд, что вычеркнуло "желто-синих" из претендентов на медаль.

Победу добыла Норвегия. Второе место у Франции. Россия долгое время шла на наивысшее место на подиуме, однако на последней стрельбе Эдуард Латыпов отправился на штрафной круг.

Напомним, что несколькими часами ранее закончилась женская гонка преследования, в которой украинки выступили неудачно.

Отметим, что узнать, где смотреть этап КМ по биатлону можно из нашего расписания трансляций.

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