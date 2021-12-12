Украина провалилась в эстафете на Кубке мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене эстафетной гонкой среди мужчин 4х7,5 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Богданом Цымбалом и Антоном Дудченко, заняла 7-е место.

После уверенного забегание в пятерку лучших на 2-м этапе КМ, от украинцев ждали достойного выступления и в Австрии.

Артем Прима не смог повторить такой же феерический старт, как неделю назад, но тем не мене удержался в десятке. Особенно отлично украинцу удалась стрельба стоя, где он выдал "баранку". К сожалению Артем заметно уступал лидера в скорости, проиграв только на одном последнем круге 15 секунд.

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Дмитрий Пидручный свой этап провел неудачно. Несмотря на то, что наш чемпион мира отработал практически безукоризненно на огневых рубежах, лишь раз промахнувшись лежа, посредственная скорость нивелировало все достижения. Уходя со стрельбища шестым, Пидручный больше 20 секунд проиграл ногами (промежуточное 9-е место).

На этом борьба за высокие места для Украины закончилась. Богдан Цымбал с тремя промахами и низкой скоростью увеличил отставание команды более чем до 2 минут.

Антон Дудченко чуда не совершил, еще больше отбросив нашу сборную. В итоге разрыв от первого места составил 2:32,5.

Победу добыла Норвегия. Второй с отставанием в 21 секунду финишировала Франция. "Бронза" у россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Ирины Варвинец (Петренко), Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Билосюк (Пидгрушной), заняла 5-е место.

Напомним, что несколькими днями ранее состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный.

На 2-м этапе сборная Украины вошла в топ-10 в женской эстафете.

Отметим, что в женском спринте, который состоялся накануне, лучший результат продемонстрировала Юлия Джима, удивив своей скоростью.

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