С биатлонисткой сборной Украины произошло необъяснимое в эстафете Кубка мира

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина не смогла найти причин своего провального выступления в эстафете Кубка мира. 26-летняя спортсменка бежала на первом этапе, сделала один промах на стойке, но ходом перед передачей эстафеты проиграла больше минуты.

В эфире Суспильне.Спорт Настя призналась, что подходя к стрельбищу она испытала стресс, так как не рассчитала подход и ей пришлось стрелять на последней установке.

"У меня в глазах темнело, я терпела. Пыталась хоть за кем-нибудь зацепиться и увидела, что и соперницы не едут вокруг меня. Что со мной – у меня нет объяснения", – сказала Меркушина.

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По мнению биатлонистки, у таких плохих результатов должны быть причины: медицинские или физические. Меркушина сомневается, что на следующем этапе в Австрии она сразу начнет демонстрировать высокий результат.

"Знаете, не хочу сейчас говорить, что сейчас приеду в Хохфильцен и всех порву. Буду разговаривать с тренером, будем, конечно, менять подготовку, менять нагрузку : скоростные прибавлять, какие-то специализированные тренировки. У меня нет названия для этого", – подытожила Анастасия.

Отметим, что ранее подобное интервью дала Елена Пидгрушная. Олимпийская чемпионка также не смогла объяснить, что с ней произошло в спринтерской гонке 2-го этапа КМ.

34-летняя спортсменка сделала два промаха на стойке и финишировала лишь 66-й.