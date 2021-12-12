Пидгрушная выдала уникальную стрельбу в гонке Кубка мира по биатлону

Максим Иншаков
Биатлон
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Елена Билосюк

В австрийском Хохфильцене гонкой преследования женщин завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону. Украинка Елена Билосюк (Пидгрушная) стала единственной из 57 участниц, которая смогла отстреляться на ноль.

Эта идеальная стрельба помогла нашей соотечественнице финишировать на 13-м месте. По сравнению со стартом украинская биатлонистка отыграла 9 позиций.

Еще одна спортсменка украинской сборной Юлия Джима завершила пасьют 49-й (7 промахов)

Результаты гонки
Видео дня

Напомним, что накануне мужская сборная Украины по биатлону провалилась в эстафете, став лишь седьмой.

Биатлонистки на огневом рубеже.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Ирины Варвинец (Петренко), Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Билосюк (Пидгрушной), заняла 5-е место.

Напомним, что несколькими днями ранее состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный.

Дмитрий Пидручный провел свой этап блестяще

На 2-м этапе сборная Украины вошла в топ-10 в женской эстафете.

Елена Пидгрушная

Отметим, что в женском спринте, который состоялся накануне, лучший результат продемонстрировала Юлия Джима, удивив своей скоростью.

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