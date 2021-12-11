Лучшего биатлониста сборной Украины не выпустили на гонку Кубка мира

В австрийском Хохфильцене гонкой преследования среди мужчин на 12.5 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Артемом Тищенко.

Накануне в спринте лучший результат в "желто-синей" команде показал Артем Прима, однако он не вышел на старт.

Как сообщил в эфире "Суспильне.Спорт" главный тренер нашей мужской сборной Юрай Санитра, такое решение было принято тренерским штабом заранее.

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По словам словака, еще до этапа в Австрии они с Артемом договорились, что он пробежит в Хохфильцене лишь две гонки.

"Несмотря на то, что он отлично бежал и стрелял в спринте, лучше будет если мы с осторожностью подойдем к его выступлениям, и выпустим Артема только в эстафете", – сказал Санитра.

В итоге лучшим в сборной Украине в гонке преследования стал Дмитрий Пидручный (18-е место).

Антон Дудченко стал тридцатым, уступив победителю порядка 2-х минут. Артем Тищенко финишировал 45-м.

Победу в гонке, как и остальные два места на подиуме, добыли французские биатлонисты.

Напомним, что на прошлом этапе в гонке преследования Антон Дудченко гонку смог отыграть 25 мест. Наш соотечественник финишировал 19-м.

Ранее сборная Украины, которая была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной), вошла в топ-10 в эстафете.

Отметим, что в женском спринте, который состоялся накануне, лучший результат продемонстрировала Юлия Джима, удивив своей скоростью.

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